El SAR recauda L. 105.3 mil millones al cierre de 2025

Tegucigalpa – El Servicio de Administración de Rentas (SAR) informó este miércoles que la recaudación de ingresos tributarios alcanzó al cierre del 2025 un total de 105 mil 320.3 millones de lempiras.

La cifra representa un incremento de 7 mil 254.8 millones de lempiras respecto a los 98 mil 65.5 millones registrados al cierre del 2024, lo que representa una variación interanual de 7.4 %.

De acuerdo al detalle proporcionado por las autoridades del SAR, en concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) se logró recaudar 57 mil 361.9 millones, siendo este recudo la principal fuente de ingresos tributarios en 2025. Esta cifra representa un incremento de 4 mil 141.9 millones de lempiras, equivalente al 7.8 % respecto al mismo periodo de 2024.

Por el Impuesto Sobre Ventas (ISV) registró una recaudación de 37 mil 116.2 millones de lempiras, con un aumento de 7.3 % frente a los 34 mil 593.5 millones de lempiras obtenidos en 2024.

Mientras que, el rubro de otros ingresos tributarios alcanzó 10 mil 842.3 millones de lempiras, superior en 590.3 millones de lempiras, es decir un 5.8 % más respecto a los 10 mil 252 millones de lempiras recaudados en 2024. VC