El San Diego FC, debutante en la MLS para 2025, ficha al mexicano Hirving Lozano

Chicago (EEUU) – El San Diego FC, franquicia que debutará en la MLS estadounidense en 2025, anunció este jueves el fichaje del mexicano Hirving Lozano.

«San Diego FC (SDFC) anunció hoy que el Club ha adquirido a Hirving Chucky Lozano como el primer Jugador Franquicia en la historia de San Diego FC y ha fichado al extremo a un contrato de cuatro años hasta el final de la temporada 2028 de la MLS con dos años de opción», asegura el comunicado oficial.

Lozano, que fue campeón de Italia con el Nápoles el año pasado, será presentado el próximo 13 de junio.

«Es un honor unirme a San Diego FC como el primer Jugador Franquicia del Club. Es emocionante ser parte de la historia mientras construimos un club que competirá por campeonatos en la MLS. En todos los países en los que he jugado, siempre me he esforzado para dejar mi huella, y tener un impacto importante en San Diego y en la MLS es muy importante para mí», afirmó Lozano.

«El proyecto y los planes del Club para la Academia Right to Dream de San Diego resonaron profundamente con la trayectoria profesional que he tenido en este deporte. Me identifiqué con el proyecto de inmediato y estoy seguro de que podremos ayudar a muchos jugadores juveniles de ambos lados de la frontera. Estoy más que emocionado y espero terminar el año fuerte con el PSV Eindhoven para después unirme al San Diego FC a principios del 2025», agregó.

Lozano, de 28 años, anotó 76 goles en su larga trayectoria en Europa, donde jugó con el PSV de los Países Bajos y Nápoles de Italia.

A nivel internacional, el extremo ha jugado 70 partidos con la selección de México, con 18 goles y 12 asistencias.

«Firmar a un jugador de la talla internacional de Chucky Lozano es el mayor respaldo posible a nuestro proyecto en San Diego», dijo el propietario y presidente del San Diego FC, Mohamed Mansour.

«Su trayectoria desde Pachuca hasta el escenario más grande del fútbol va de la mano con la forma en la que Right to Dream brinda oportunidades para el talento en todas partes, y esperamos que esa historia pueda inspirar y motivar a la próxima generación de talentos en San Diego y en todo el mundo», agregó. JS