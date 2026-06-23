El Salvador inaugura ampliación de aeropuerto internacional por 50 millones de dólares

San Salvador – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró una ampliación del aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero, en las afueras de la capital San Salvador, con una inversión de 50 millones de dólares, según informó este martes la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia.

La fuente indicó en un comunicado que la nueva terminal «representó una inversión de 50 millones de dólares y su edificación se completó en un período récord de ocho meses», obra que fue financiada «con fondos propios provenientes de las operaciones de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), sin recurrir a endeudamiento público para la nación».

«Esta moderna infraestructura forma parte de un portafolio de inversiones estratégicas en el sector aeroportuario que supera los 320 millones de dólares», apuntó.

Destaco que «los puntos de servicio aumentaron de manera significativa, pasando de 82 a 122 posiciones de atención, facilitando la incorporación de nuevas aerolíneas internacionales al mercado salvadoreño», además de una esperada «reducción de tiempos de espera».

«Con una recepción promedio actual de 6.000 pasajeros diarios, las instalaciones cuentan con una capacidad instalada para procesar y atender eficientemente hasta 4.500 personas por hora a través de todos sus puestos migratorios», añadió y sostuvo que «en materia de seguridad y facilitación del comercio, la Dirección General de Aduanas ha integrado tecnologías de vanguardia».

De acuerdo con CEPA, solo en las vacaciones de Semana Santa pasadas este aeropuerto registró «un movimiento superior a los 172.000 pasajeros (entradas, salidas y conexiones)», con un promedio diario de más de 15.600 pasajeros.

En 2025, el aeropuerto San Óscar Arnulfo Romero recibió a más de 5,2 millones de pasajeros, según cifras oficiales. JS