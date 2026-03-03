El Salvador impulsa plan artístico como vía para rehabilitar a presos con delitos menores

San Salvador.– Una muestra artística con 60 cuadros de presos que participan en el programa gubernamental Cero Ocio, destinado a desarrollar habilidades artísticas e intelectuales de reclusos por delitos menores, fue inaugurada este martes en el Palacio Nacional, antigua sede de los poderes estatales en el Centro Histórico de San Salvador.

La muestra de obras pictóricas, elaboradas por privados de libertad que son parte del programa gubernamental Cero Ocio implementado en las cárceles del país centroamericano y dirigido a reclusos que han cometido delitos menores, fue declarada abierta por el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y las autoridades de Cultura.

«Esta muestra tiene como finalidad presentar esa parte que es inmaterial, que es espiritual (del programa), que es intelectual y que es la producción artística», dijo Ulloa durante un recorrido por la muestra en el Palacio Nacional, antigua sede de los poderes estatales, en el Centro Histórico de San Salvador.

El vicemandatario indicó que este proyecto, llamado ‘Rehabilitarte’, busca «el desarrollo artístico e intelectual» de los privados de libertad, que además de la pintura incluye música, poesía y teatro.

«Las bellas artes van a tener también una acogida para que las personas que han sido privadas de libertad puedan expresarse al momento de recuperar esa libertad», acotó.

Según Ulloa, que fue acompañado por representantes de misiones diplomáticas y otros invitados, con el programa Cero Ocio se ha podido «desarrollar capacidades en oficios, carpintería, sastrería, panadería, mecánica» que «les van a servir a las personas cuando recuperen la libertad».

Apuntó que con estas habilidades adquiridas en el programa, que da continuidad a la denominado ‘Yo Cambio’ aplicado en gobiernos pasados, podrán «ser productivos en sus comunidades y llevar el sustento a su familia».

De acuerdo con publicaciones del Gobierno, en el plan Cero Ocio participan más de 48.000 presidiarios que no son pandilleros, que cometieron delitos menores y que «trabajan para reducir sus penas», entre los que 6.600 trabajan en un maquila y 15.000 con la estatal Constructora El Salvador.

La tasa de presos en El Salvador es la «más alta del mundo», con 1.824 privados de la libertad por cada 100.000 habitantes, lo que eleva en un 369,5 % el hacinamiento carcelario en el país centroamericano y hace que un 2,6 % de la población total del país esté prisión, según alertaron en marzo de 2025 representantes de organizaciones de derechos humanos. EFE/ir