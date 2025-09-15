El Salvador conmemora 204 años de independencia con un desfile y patriotismo

San Salvador – El Salvador conmemoró este lunes el 204 aniversario de la independencia centroamericana de España con un desfile de estudiantes, militares y policías, al que, según las autoridades gubernamentales, asistieron a presenciar con patriotismo miles de ciudadanos.

El desfile, cuyo color y fiesta lo pusieron las bandas de música de diferentes centros educativos, partió de la Plaza al Divino Salvador del Mundo y llegó al reconocido parque Cuscatlán, de la capital salvadoreña.

Además, algunos estudiantes participantes vistieron trajes típicos de El Salvador y portaron las banderas del resto de los países de Centroamérica.

«El Salvador conmemora 204 años de independencia en una realidad distinta, en la que las familias gozan de verdadera libertad. En la nueva historia del país, los niños juegan sin temor, las familias conviven en un ambiente seguro y productivo», publicó la Presidencia en X.

Las actividades por la conmemoración de la independencia continuarán con un discurso del presidente Nayib Bukele transmitido en cadena nacional la noche de este lunes y una acto cultural que incluye un espectáculo con fuegos artificiales en el Centro Histórico de San Salvador.

La independencia de los países de Centroamérica, proclamada en Guatemala el 15 de septiembre de 1821, también se acostumbra a celebrar con desfiles y otras actividades en ciudades del interior de El Salvador.

Estados Unidos y Bayern München saludan a El Salvador

Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó este lunes a El Salvador por sus 204 años de independencia y aseguró que el vínculo entre ambas naciones «nunca ha sido tan fuerte».

«Nuestra duradera alianza, en la que trabajamos juntos para combatir la inmigración ilegal, fomentar el crecimiento económico y garantizar la seguridad regional, es testimonio de los fuertes lazos que unen a nuestras naciones», señaló Rubio en una nota compartida por la Embajada de EEUU en El Salvador.

Entre tanto, el equipo alemán Bayern München envió, a través de X, un mensaje a la región por la independencia.

«A nuestros maes de Costa Rica, cheros de El Salvador, compas de Guatemala, majes de Honduras y cheles de Nicaragua les deseamos un muy feliz Día de la Independencia», escribió en su cuenta oficial en español.

«¡Los queremos mucho!», agregó. EFE