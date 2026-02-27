El salto al papel del digital hondureño Contracorriente, Premio Rey de España Cultural

Madrid – La revista hondureña «Contracultura«, un proyecto cultural del medio digital Contracorriente, ha sido galardonada con el Premio Internacional Rey de España de Periodismo, en la categoría Cultural, por dar el salto al papel en «tiempos de la IA» y aportar a la sociedad una ventana cultural a Centroamérica, anunció este viernes el jurado de estos galardones, organizados por la Agencia EFE y Aecid.

Persy Cabrera Pinto y su equipo están al frente de esta publicación con enfoques críticos, narrativa que va a contracorriente y con diferentes formatos: fotografía, entrevista, crónica, poesía y cuentos. Con un diseño con predominio del blanco y negro, la revista tiene un alcance geográfico que abarca principalmente a Honduras pero participa en alianzas periodísticas del centro y sur de América.

El jurado coincidió en poner en valor la decisión de publicar en un formato, el papel, denostado en la era de la IA y alabó la diversidad de temas y expresiones artísticas.

«Es una obra coral en distintos formatos», con un buen diseño y «coherente en sí misma», comentó la directora de Comunicación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Inés López del Pino, que presidió el jurado en representación del director de este organismo, Antón Leis.

A Sonia Pérez Marco, jefa de Comunicación y Prensa del Instituto Cervantes, le recuerda «a las mejores revistas de crónica periodística», con «muy buena fotografía» y entrevistas a figuras centroamericanas muy relevantes.

Luisa Meireles, directora de Información de la agencia portuguesa LUSA, destacó que «todo es muy coherente» en la revista, «deslumbrante» de lo bien escrita que está, mientras que Martha Ramos, directora general editorial del grupo OEM (México), subrayó la buena edición y el diseño de la publicación.

Para el galardón de Periodismo Cultural, al que concurrían 33 trabajos, el otro finalista elegido fue «Tras las huellas perdidas de Emilia Ayarza«, una semblanza de la revista El Malpensante (Colombia) sobre una de las poetas más importantes de la historia de ese país.

Un jurado internacional, integrado por prestigiosos periodistas, eligió a dos finalistas en cada una de las seis categorías de los premios, dotados con 10.000 euros y a los que han concurrido en esta edición 230 candidaturas de una veintena de países.

En esta edición la vicepresidencia del jurado la ha ejercido el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, y también han formado parte como vocales Laura Puertas, directora de información de Medcom (Panamá), y Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

Organizados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), estos premios reconocen anualmente desde 1983 la labor informativa de los profesionales del periodismo en lengua española y portuguesa de los Estados de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y de aquellos con los que España mantiene vínculos de naturaleza histórica y relaciones culturales y de cooperación.

Brasil es el país de procedencia de 75 de las candidaturas recibidas esta vez, seguido de España (55), Colombia (28), México (22), Argentina (8), Ecuador (7), Portugal (6), Venezuela y Honduras (3 cada uno), Perú, Estados Unidos y Angola (2 cada uno), y Puerto Rico, Nicaragua, El Salvador y Cuba (1 cada uno).

Estos galardones, patrocinados por Veolia, Iryo y RIU Hotels & Resorts, buscan la promoción del mejor periodismo en las dos grandes lenguas internacionales ibéricas, el español y el portugués.

La entrega de los premios, que incluyen una escultura del artista Joaquín Vaquero Turcios junto a los 10.000 euros, una cantidad a nivel de los Pulitzer, se realizará en un acto presidido por el rey de España, Felipe VI, en una fecha aún por determinar. JS