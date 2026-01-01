El salario mínimo es una cifra, es la diferencia entre «alcanza y no alcanza»

Tegucigalpa – El 27 de enero toman posesión las nuevas autoridades gubernamentales y uno de los temas de relevancia que se debe abordar es el salario mínimo para la clase trabajadora del país.

El diputado nacionalista por el departamento de El Paraíso, Ramón Carranza Discua considera que «el salario mínimo no es una cifra: es la diferencia entre ‘alcanza’ y ‘no alcanza’ frente a la canasta básica».

En esos términos se pronunció Carranza Discua a través de la red Social X, quién además establece que «la mesa de negociación del salario mínimo no se instaló en diciembre», tal como es una costumbre donde se integran los trabajadores, empresa privada y gobierno.

«El trabajador espera una buena noticia para llegar a fin de mes; la empresa necesita certeza para sostener planillas y competitividad» destaca el diputado Ramón Carranza.

Ramón Carranza, diputado nacionalista.

Detalló que «el 27 de enero inicia un nuevo gobierno: que arranque también la calma».

Para ello, el congresista demanda un «diálogo tripartito, reglas claras, gradualidad y apoyo a las MIPYMES, para subir ingresos sin apagar empleos, enmarcado en un Plan Nacional de Competitividad y Productividad que eleve el rendimiento, formalice y haga sostenible cada ajuste». JS