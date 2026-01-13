El ruido político no detiene al presidente electo Asfura y su activa agenda para reconstruir Honduras

Tegucigalpa – Alejado de los ruidos políticos impulsados por el oficialista Partido Libertad y Refundación y el gobierno, el presidente electo Nasry Asfura intensifica su agenda de trabajo con la finalidad de reconstruir el país una vez que asuma el poder, mientras la comunidad internacional mantiene su respaldo y expresa su interés de trabajar de forma conjunta para el fortalecimiento de los vínculos comerciales y políticos.

Esta semana el presidente electo Asfura mantiene una agenda de trabajo en el exterior, con encuentros con altos funcionarios de la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

El lunes mantuvo reuniones de trabajo con el secretario de Estado y Consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, así como con el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

“Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, nos centramos en relaciones recíprocas que generen crecimiento real, empleos reales y resultados reales para Estados Unidos y nuestros socios”, cita el mensaje colocado por Lutnick en su cuenta de X, tras finalizar el encuentro.

Posteriormente Asfura mantuvo una reunión con el secretario Rubio en el Departamento de Estado y donde ambas partes abordaron temas clave de la relación bilateral entre Honduras y Estados Unidos, incluyendo la cooperación en materia de seguridad, migración, desarrollo económico y fortalecimiento institucional. Rubio destacó la disposición de Asfura para que ambos gobiernos alineen sus objetivos estratégicos.

Rubio fue de los primeros en felicitar a Asfura por su triunfo electoral, una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó la declaratoria a nivel presidencial.

El futuro mandatario hondureño sigue en Washington, ya que mantendrá encuentros con otros integrantes de la administración Trump, a fin de fortalecer los lazos económicos, de seguridad y migratorios entre las dos naciones.

Asfura también sostendrá reuniones de trabajo con los principales ejecutivos de los organismos financieros internacionales basados en la capital de Estados Unidos.

Se conoce que tiene ya agendada una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, e igual se espera encuentros con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras su estadía en Estados Unidos, el próximo mandatario hondureño partirá a Israel, donde se reunirá con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el canciller Gideon Sa’ar.

En el frente interno, Asfura mantuvo encuentros con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) con la finalidad de ajustar los puntos de vista en cuanto a cómo impulsar la creación de empleos productivos y generar mayor inversión nacional y extranjera.

Honduras necesita crear unos 150 mil empleos anuales para satisfacer la demanda de la población joven que acude al mercado laboral.

Más de dos millones de hondureños se encuentran en condiciones precarias laborales, ya que trabajan en el sector informal. En tanto, la comunidad internacional sigue dando respaldos al presidente electo, a la declaratoria del máximo organismo electoral al CNE y a la defensa de la institucional del país.

Los militares hacen lo propio y su máximo jerarca, el general Héctor Benjamin Valerio han reiterado en el discurso como en su accionar con defender la democracia y respetar la Constitución de la República que permita la alternabilidad en el poder. Y, especialmente, los hondureños que fueron a las urnas masivamente siguen esperanzados en un cambio que les devuelva bienestar y les haga volver a tener ideales de un futuro digno.

Asfura y la ansiada nueva era para Honduras

La gira del presidente electo Nasry Asfura a dos naciones aliadas como Estados Unidos e Israel, no solo busca potenciar las relaciones con esos países considerados aliados estratégicos, también dar un mensaje interno y externo del giro que tomarán las relaciones diplomáticas luego del enfriamiento sostenido con esos países por parte de la administración de Xiomara Castro, que se negó a recibir las cartas credenciales a la legación de Israel acreditada en el país, mientras sostuvo con Washington una relación poco amigable, matizada solo por el tema migratorio donde la cooperación fue bastante fluida en torno a las políticas antiinmigrantes.



Nasry Asfura busca romper ese bloqueo del gobierno de la refundación y generar al país señales de certidumbre que permitan insertarlo en la ruta de las naciones en búsqueda del crecimiento económico y el bienestar con seguridad jurídica, respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho, deteriorado en los últimos cuatro años.



Su aparición con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encierra un fuerte simbolismo sobre el rumbo que tomarán esas relaciones y un virtual encuentro a futuro entre Asfura y el presidente Donald Trump. Si ese encuentro se concreta, Asfura habrá roto el conjuro lanzado hace un par de años que impidió a un presidente de Honduras pisar el salón oval de la Casa Blanca.



El encuentro con Rubio sería el primer paso para romper el conjuro, en un país como Honduras donde los simbolismos dicen mucho y marcan las relaciones del poder. La gira de Asfura, además, envía otro fuerte mensaje interno y externo: la consolidación de su reconocimiento como presidente electo de Honduras, y Marco Rubio selló con su encuentro esa postal.



Mientras a lo interno, desde el oficialismo y el Congreso Nacional se busca desconocer los resultados electorales con decretos ilegales e intimidaciones fiscales, el mundo sigue cerrando filas a favor del reconocimiento de Asfura y la labor del Consejo Nacional Electoral, como lo han dejado entrever los comunicados de las misiones de Observación de la OEA, la Unión Europea, y luego las posiciones fijadas por la Secretaría General de la OEA y de la Unión Europea.



Se suma a ello el reconocimiento de numerosos países, entre ellos los de la ideología de izquierda de América Latina —a excepción de México, Colombia y Cuba— seguido de Rusia y China, Brasil, Nicaragua, entre otros. Organismos internacionales de financiamiento también han dado respaldo a la gestión que está por iniciar Nasry Asfura, entre ellos la CAF, el socio financiero aliado estratégico del gobierno de Xiomara Castro. El mundo ha reaccionado con el pragmatismo de la real política donde nada es personal, ni de afinidad ideológica, sino de negocios, posibilidades de inversión y relaciones.



A lo interno, los simbolismos también marcan el inicio de una nueva era. Asfura comenzó a tender puentes con el sector privado, reuniéndose con su cúpula y agremiados en la norteña ciudad de San Pedro Sula, algo que nunca se había dado con el régimen del izquierdista gobierno de Libertad y Refundación, hostil a la empresa privada y con una confrontación permanente. Esa etapa parece estar llegando a su fin.



Como a su fin parece llegar también la politización partidaria de las Fuerzas Armadas bajo la conducción del general Roosevelt Hernández, ahora retirado y titular de la Defensa en el gobierno que está por expirar. Hernández llevó a la institución castrense a un nivel de politización partidaria sin precedentes, de confrontación permanente con el statu quo y agresiones y amenazas a la prensa y la libertad de expresión.

No obstante, la nueva cúpula que ha sumido el control parece haber retomado el rumbo del respeto a la institucionalidad y la Constitución, indicando que habrá una alternabilidad en el poder y un nuevo gobierno a partir del 27 de enero. La primera señal de ese respeto se vio en la portada de sus medios de comunicación donde daba por sentado los resultados del CNE tras la declaratoria oficial de los comicios. PD