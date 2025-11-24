El Roma, líder en solitario de la Serie A 12 años después

Roma.– El Roma de Gian Piero Gasperini asaltó en esta última jornada el liderato de la Serie A en solitario doce años después de la última vez, en 2013.

Entrenaba en aquella época al equipo ‘giallorosso’ el francés Rudi García y la ‘Loba’ mandaba en la clasificación con 32 puntos en la misma jornada que la actual, la duodécima. Un punto por detrás se situaba el Juventus Turín, que acabó ganando la Serie A con un récord de 102 puntos.

En esta acumula 27 el combinado romanista, con un balance de nueve victorias y tres derrotas. Son dos puntos más que Milan y Nápoles, tres más que Inter y Bolonia. Es el equipo, junto al Como 1907, que menos goles ha encajado hasta el momento (6). No es un juego brillante, pero sí muy efectivo.

La llegada de Gasperini cambió por completo un equipo que la temporada pasada tuvo 3 entrenadores y estuvo rozando el descenso a estas alturas de año. La llegada de Claudio Ranieri suavizó la compleja situación y, a final de temporada, volvió al retiro del que salió solo porque le llamó ‘su’ Roma.

Con el argentino Paulo Dybala como máxima estrella, aunque lesionado en un tercio de los partidos disputados en el campeonato doméstico italiano, el Roma se ha convertido en el equipo más sólido de todo el campeonato.

La próxima jornada es clave en el devenir de la temporada, pues el Roma recibe en casa, en un Estadio Olímpico ilusionado al máximo, al Nápoles de Antonio Conte, vigente campeón de Italia.

«Es lícito soñar cuando estás en estas posiciones. Sabemos que rara vez los sueños se cumplen, pero es bonito vivirlos», comentó Gasperini tras la victoria ante Cremonese (1-3). EFE