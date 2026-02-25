El rey Harald V de Noruega permanecerá hospitalizado en España unos días más

Copenhague – El rey Harald V de Noruega, de 89 años, permanecerá ingresado durante varios días en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife (España), donde había sido internado el martes por una infección, informó este miércoles la Casa Real de este país nórdico.

«El estado general del rey es bueno y responde bien al tratamiento. La infección proviene de una infección cutánea en una de sus piernas. El rey permanecerá ingresado en el hospital unos días más bajo observación y para recibir más tratamiento», señaló en un comunicado el médico personal del monarca, Bjørn Bendz.

Bendz había volado este mismo miércoles a Tenerife para examinar a Harald V, que también ha sido tratado de una deshidratación.

«Cuando una persona de casi 90 años es ingresada con una infección es algo serio. Es importante tener un buen control sobre su estado de salud antes de darle de alta, aunque su estado actual sea estable», explicó Bendz.

Harald V se encontraba desde hacía unos días de vacaciones en Tenerife, en las Islas Canarias, junto con su esposa, la reina Sonia, que lo visitó este miércoles en el hospital.

El monarca noruego ya tuvo que ser hospitalizado hace dos años durante sus vacaciones invernales en Malasia por una infección.

Seis días más tarde fue trasladado a su país en un avión medicalizado y, ya en Oslo, se le implantó un marcapasos.

El monarca de mayor edad de Europa ha atravesado distintos problemas de salud en los últimos años, con varias hospitalizaciones por infecciones de diverso tipo. A Harald V ya le extirparon un tumor en la vejiga en 2005 y, años después, se le implantó una válvula en el corazón y fue operado también de un ligamento en la rodilla. EFE