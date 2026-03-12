El rey Harald de Noruega reanuda sus compromisos tras el ingreso hospitalario

Copenhague – El rey Harald V de Noruega, de 89 años, reanudó este jueves sus compromisos protocolarios después de estar de baja varias semanas por una infección en una pierna que requirió su ingreso en un hospital en Tenerife (España), donde estaba de vacaciones.

El monarca noruego recibió en audiencia en el Palacio Real de Oslo a varios nuevos embajadores, informó la Casa Real, que distribuyó varias fotos suyas.

Está previsto que Harald V presida mañana una reunión del Consejo de Estado y que el fin de semana acuda con la reina Sonia y el príncipe heredero Haakon a una competición de esquí nórdico en la capital.

Los reyes habían viajado a Tenerife de vacaciones a mediados del mes pasado, pero el día 24 fue ingresado en el Hospital Universitario Hospiten Sur para ser tratado de una infección y de deshidratación.

Su doctor personal Bjørn Bendz, voló a Tenerife para examinar en persona al rey, que recibió el alta médica unos días después y luego permaneció en la isla hasta regresar a Noruega con la reina el sábado pasado.

Harald V ya tuvo que ser hospitalizado hace dos años durante sus vacaciones invernales en Malasia por otra infección, que provocó que regresara a Noruega en un avión medicalizado y le fuera implantado luego un marcapasos.

El monarca de mayor edad de Europa ha atravesado distintos problemas de salud en los últimos años, con varias hospitalizaciones por infecciones de diverso tipo.

A Harald V ya le extirparon un tumor en la vejiga en 2005 y, años después, se le implantó una válvula en el corazón y fue operado también de un ligamento en la rodilla. EFE