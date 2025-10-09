El rey de España pide defender la democracia en todo el mundo del auge de los populismos

Vitoria (España) – Felipe VI hizo este jueves un llamamiento a defender la democracia en todo el mundo del «auge de populismos, la polarización más intensa y un progresivo distanciamiento entre la ciudadanía y las instituciones».

El rey de España advirtió de un proceso de «desafección ciudadana» sobre algunos aspectos de los sistemas democráticos. «Aunque la mayoría de los ciudadanos manifiestan su preferencia por la democracia como sistema de gobierno, aumenta la insatisfacción respecto a su funcionamiento», sintetizó.

«La vitalidad de la democracia depende de un compromiso colectivo -argumentó-. Por eso, todos tenemos el deber de protegerla y de fortalecerla».

Y en el mundo actual, insistió Felipe VI, «es más necesario que nunca adoptar una actitud proactiva en favor del fortalecimiento de la democracia».

Recordó que las democracias están en retroceso en muchas partes del mundo y que solo un «pequeño porcentaje» de la población mundial vive en países considerados democracias plenas. Son aquellas que «cumplen parámetros relacionados con los procesos electorales y el pluralismo, el funcionamiento del gobierno, el Estado de derecho, la participación política y las libertades civiles».

El monarca español clausuró hoy la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto en la ciudad española de Vitoria, donde se reunieron esta semana más de 2.000 personas de 75 países para debatir sobre democracia y transparencia. EFE

(vc)