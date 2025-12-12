El rey Carlos III graba un mensaje en vídeo para apoyar una campaña contra el cáncer

Londres – El rey Carlos III ha grabado un mensaje en vídeo para apoyar una campaña que lucha contra el cáncer, enfermedad que él mismo padece, informó este viernes el palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real británica.

La campaña lleva el título de ‘Stand up to cancer’ (Enfrentarse al cáncer), lanzada de forma conjunta a principios de este mes por la organización ‘Cancer Research UK’, que investiga esta enfermedad, y el Canal 4 de la televisión británica.

Según precisó el palacio, este cometido tiene por objetivo resaltar la importancia del diagnóstico temprano, recaudar fondos para la investigación y apoyar a todos los afectados por la enfermedad.

A principios del año pasado, el rey comunicó que padece un cáncer que está siendo tratado, pero sin aportar detalles. Algunos medios han especulado que se trata de un cáncer de próstata, pero el palacio nunca lo ha confirmado.

El mensaje del jefe de Estado será emitido por el Canal 4 a las 20.00 GMT de hoy, tras ser grabado en la última semana de noviembre en una sala de Clarence House, próxima al palacio de Buckingham.

Carlos III ha estado recibiendo tratamiento oncológico de forma ambulatoria desde principios de febrero de 2024 y, según los medios, se estima que se trata de sesiones semanales en una clínica de Londres. En todo caso, el cáncer no parece afectar a sus actividades como jefe de Estado.

Además del monarca, su nuera, la princesa de Gales Catalina (Kate) Middleton también padece un cáncer del que no se han proporcionado detalles. Lo comunicó mediante un vídeo en marzo de 2024 y durante un tiempo estuvo ausente de las actividades públicas mientras se sometía a tratamiento, pero en los últimos tiempos ha ido retomando su agenda pública. EFE