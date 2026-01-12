El Reino Unido insta a respetar resultados oficiales de elecciones en Honduras

Tegucigalpa – El Reino Unido instó este domingo a respetar los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre que se celebraron en Honduras, que ganó el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

«El Reino Unido insta a respetar los resultados oficiales del @cnehonduras, que confirman a @titoasfura como Presidente electo, junto con diputados y alcaldías. Honduras merece una transición pacífica, segura y transparente. #DEMOCRACIA», indicó el país europeo en un mensaje de su Embajada concurrente en Guatemala, en la red social X.

La reacción del Reino Unido se produce un día después de que el Gobierno hondureño, que preside Xiomara Castro, pidiera al CNE que haga un nuevo conteo «voto por voto» de las más de 19.000 actas electorales, aun cuando el ente electoral, que es autónomo, dio a conocer en diciembre los resultados, tras un lento y polémico escrutinio, del que quedaron sin escrutar algunas actas que presentaban inconsistencias.

Las actas electorales con inconsistencias pasaron al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que tiene hasta el 20 de enero para dar a conocer su informe, que será inapelable.

La iniciativa del nuevo conteo «voto por voto» fue presentada el pasado jueves por Redondo en una sesión extraordinaria del Parlamento, a la que convocó como presidente de la junta directiva de ese poder del Estado con un reducido grupo de diputados, entre propietarios y suplentes, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de la presidenta hondureña.

Redondo, militante de Libre, que no fue favorecido con el voto para ser reelegido como diputado, advirtió el sábado, tras un Consejo de Ministros, al que convocó Castro, que si el CNE no hace el nuevo conteo de «voto por voto», el Parlamento se encargará de hacerlo, cuando restan dos semanas para que la mandataria concluya su mandato de cuatro años, el próximo 27 de enero.

Castro sancionó el decreto del Parlamento para un nuevo conteo de votos, que fue publicado en el diario oficial La Gaceta, aunque el pasado 18 de diciembre dijo en una ceremonia de las Fuerzas Armadas que respetaría los resultados del CNE. EFE