El reinicio de Lukaku

Seattle – Máximo goleador histórico de la selección de Bélgica, con 90 goles en 129 partidos a lo largo de 16 años, Romelu Lukaku está en el Mundial 2026 con apenas 64 minutos disputados en toda la temporada con su club, el Nápoles, entre las lesiones y 44 duelos de baja, pero mantiene su impacto en el equipo nacional.

Un curso aciago, de principio a fin. Hasta el 25 de enero no se estrenó en esta campaña, cuando jugó sus primeros once minutos frente al Juventus, en la derrota por 3-0 de su equipo, el vigente campeón entonces de la Serie A, que echó de menos a su ariete en la competencia que sostuvo y perdió en este ejercicio por la cima con el Inter de Milán.

Sólo jugó siete encuentros Lukaku. Cinco fueron en la competición liguera, uno en la Liga de Campeones y uno en la Copa de Italia. Ninguno como titular. Y todos concentrados en menos de dos meses. Del 25 de enero al 6 de marzo, cuando jugó seis minutos contra el Torino. Los últimos de la campaña con el Nápoles hasta su reencuentro con la selección. Su reinicio.

Porque entró en la lista para el Mundial 2026 ofrecida por Rudi García. “Está recuperado, que esa era la prioridad, pero está fuera de forma. Y ahora nuestro reto con él, y es un proceso que sólo ha empezado hace unos días, es que vuelva a estar al cien por cien. No puedo asegurar que vaya a estar al cien por cien al inicio del Mundial, pero eso no es lo importante”, declaró el seleccionador cuando ofreció sus 26 elegidos para el torneo.

“Lo que necesitamos es que se recupere lo mejor posible y pueda ayudar a la selección. Hablamos del ‘9’ de la selección, del máximo goleador histórico de la selección de Bélgica. Es un jugador importante en cuanto a liderazgo y no podíamos hacer una lista sin Lukaku. Está claro”, justificó entonces el técnico, con una sola derrota hasta ahora al frente de los ‘Diablos Rojos’.

A ello respondió su rodaje en los dos encuentros amistosos previos al Mundial, cuando Lukaku disputó 17 minutos en el triunfo por 0-2 ante Croacia, con un gol suyo, y 24 en el 5-0 con el que su conjunto goleó a Túnez en Bruselas antes de viajar a Estados Unidos.

No fue titular en su debut, pero fue tan importante como intuía su entrenador: en el campo desde el minuto 66, en 14 segundos, en su primera jugada, provocó el 1-1 ante Egipto, cuando generó el gol en propia puerta de su adversario en su entrada al remate. Su primera carrera del partido.

También incidió aún más en su puesta punto el encuentro de entrenamiento frente al Seattle Sounders que disputaron a puerta cerrada los suplentes de la primera jornada del torneo al día siguiente del empate contra Egipto. Lukaku formó de inicio en el conjunto belga. Más rodaje.

De momento, está sólo para media hora cada encuentro, según admitió Rudi García, tras su irrupción en la primera cita del Mundial 2026.

“Sabemos lo que Romelu puede hacer. Charles de Keteleare (el titular actual en la punta) es un poco más móvil, pero Romelu puede aguantar el balón para la transición hacia el ataque. Jugar con él es diferente, pero es una ventaja tenerlo en reserva”, expuso su compañero Leandro Trossard, extremo belga del Arsenal. EFE (AD)