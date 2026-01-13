El regreso de Pintus, de la negativa de Xabi Alonso al «privilegio» de Arbeloa

Madrid – Uno de los detonantes de la salida de Xabi Alonso del Real Madrid ha sido la figura de Antonio Pintus. El deseo de la directiva presidida por Florentino Pérez, ante la preocupación por el estado físico de la plantilla y la plaga de lesiones, era el regreso del preparador físico italiano. No lo aceptó el tolosarra y es un «privilegio» para Álvaro Arbeloa.

Pintus, encargado de la preparación física del Real Madrid en la conquista de cuatro Copas de Europa, fue apartado del primer equipo en junio de 2025 con la llegada de Xabi Alonso al club blanco con su equipo de trabajo. La alta valoración en el club de su labor, propició que no se marchase y asumiese, en un segundo plano, otras labores como supervisor general.

Junto al regreso de Niko Mihic como supervisor médico de todas las secciones del Real Madrid, provocado por las numerosas bajas del primer equipo, hasta 26 en cinco meses, a Xabi Alonso se le pidió que entregara los mandos de la preparación física a Pintus. Según informaron a EFE fuentes del club, la negativa del técnico y su deseo de mantener a Ismael Camenforte, generó un punto de conflicto que alimentó la decisión inmediata de separar los caminos.

En la primera sesión de trabajo de Álvaro Arbeloa tras pasar de ser técnico del Castilla al primer equipo del Real Madrid, ya se vio a Pintus de regreso al césped dirigiendo el trabajo físico de los jugadores.

«Es un privilegio tener a Antonio Pintus en el cuerpo técnico», aseguró Arbeloa en su presentación en la Ciudad Real Madrid. «Tiene cinco Copas de Europa a sus espaldas, es un preparador físico excepcional, de los mejores del mundo y va a ser el encargado de la parcela física, ademas conoce muy bien a muchos jugadores, ha trabajado con ellos y tiene su método que ha funcionado muy en esta casa», añadió.

Arbeloa acepta cambiar su preparador físico en el primer equipo y reconoció que es «un placer enorme» trabajar con Pintus. «Aprender de él es una suerte tremenda para mí y para todos los jugadores», reconoció. EFE