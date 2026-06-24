El regreso de Giménez, la última llamada de la vieja guardia

Madrid – En el minuto 97 del choque frente a Cabo Verde, Diego Godín, en el palco del Hard Rock Stadium de Miami, resumía con un gesto el problema de Uruguay: no mordía a su rival. Esa es la identidad perdida del combinado dirigido por Marcelo Bielsa, que ante España recupera a uno de los supervivientes de aquella vieja guardia que sí hincaba los dientes, José María Giménez.

Marcelo Bielsa busca ahora el remedio en uno de los últimos representantes de aquella especie. José María Giménez, central del Atlético de Madrid, vuelve a estar disponible para el duelo decisivo frente a España y reclama un sitio en un equipo que necesita algo más que ajustes tácticos: necesita recuperar carácter.

Giménez llegó al Mundial con el tiempo justo. Una lesión en un tobillo a cuatro jornadas del final de la Liga durante un choque ante el Celta, retrasó su puesta a punto. Entró en la lista definitiva de Bielsa, pero permaneció unos días más en Madrid con permiso de la selección para completar su recuperación y fue uno de los últimos en incorporarse a la concentración de Playa del Carmen.

Después, ya en México, un malestar le impidió entrenarse durante varios días con normalidad y no participó en los encuentros frente a Arabia Saudí y Cabo Verde, dos partidos en los que Uruguay empató y dejó una sensación de fragilidad impropia de su historia reciente.

Ahora la situación ha cambiado. Giménez ya trabaja con normalidad y Bielsa estudia devolverle un puesto en el centro de la defensa junto a Sebastián Cáceres. Su entrada permitiría además que Mathías Olivera regresara al lateral izquierdo, una demarcación más natural para el jugador del Nápoles.

Uno de los últimos supervivientes

Pero la posible vuelta de Giménez trasciende la pizarra. Bielsa recuperaría a uno de los pocos futbolistas que enlazan directamente con la generación que convirtió a Uruguay en una selección temida. La de Godín, Luis Suárez, Edinson Cavani y, antes que ellos, Diego Forlán. Futbolistas que hicieron de la resistencia una forma de competir y que llevaron a la Celeste a codearse durante años con las grandes potencias.

Con apenas 19 años, Giménez ya disputó el Mundial de Brasil 2014. No fue un actor secundario. Jugó tres encuentros y formó parte de una selección que aún conservaba el impulso de aquella inolvidable aventura de Sudáfrica 2010, cuando Uruguay alcanzó las semifinales y volvió a sentirse importante en el escenario mundial.

En Rusia 2018 dio un paso más. Convertido ya en pieza fundamental, disputó cuatro partidos y marcó un gol antes de caer en cuartos de final frente a Francia, posteriormente campeona del torneo.

Y en Catar 2022 vivió la cara amarga. Uruguay quedó eliminada en la fase de grupos pese a empatar a puntos con Corea del Sur, favorecida por una mejor diferencia goleadora. Giménez terminó aquella noche consumido por la frustración. Tras la victoria insuficiente ante Ghana se encaró con el árbitro por dos posibles penaltis no señalados y la FIFA le castigó con cuatro partidos de sanción.

Aquella reacción explicó tanto como cualquier estadística quién es Giménez. Un futbolista de los que juegan al límite, de los que convierten cada balón dividido en un asunto personal. A veces demasiado. Pero también de los que sostienen una identidad.

Uruguay llega al choque frente a España con dos puntos y la obligación de ganar para evitar una despedida prematura. Bielsa podría resolver el problema con una modificación en la defensa. O quizá con algo más profundo: devolviendo al equipo a uno de los últimos herederos de aquel espíritu que Godín echaba de menos desde la grada. Porque si Uruguay ha de jugarse la vida, preferirá hacerlo con uno de los suyos al mando. EFE (AD)