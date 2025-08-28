“El régimen de Maduro en Venezuela es ilegítimo. Es hora de que se largue ya”: Mario Díaz Balar

Tegucigalpa – El congresista estadounidense Mario Díaz Balart señaló hoy que el régimen de Maduro en Venezuela es ilegítimo.

En ese contexto, expresó “es hora de que se largue ya”.

Maduro es la cabecilla del grupo criminal y terrorista, el Cartel de los Soles, responsable de gran parte de las drogas que entran a Estados Unidos y amenazan la seguridad nacional de nuestro país.



En su cuenta de X el congresista estadounidense escribió “Maduro es el cabecilla del grupo criminal y terrorista, el Cartel de los Soles, responsable de gran parte de las drogas que entran a Estados Unidos y amenazan la seguridad nacional de nuestro país.

El régimen de Maduro en Venezuela es ilegítimo. Es hora de que se largue ya”.

Maduro está acusado de liderar el Cártel de los Soles, una poderosa organización narcoterrorista, de acuerdo con Washington, y que está aliado con sus pares mexicanos para introducir toneladas de drogas como fentanilo, cocaína y otras, que provocan más de 70 mil muertes anuales en territorio estadounidense.

Por su captura, el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 50 millones de dólares. PD