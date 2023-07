El Real Valladolid reprende a Plata por decir en su país que no quería seguir en el club

Valladolid (España)- El director deportivo del Real Valladolid, Fran Sánchez, ha reprendido al jugador ecuatoriano Gonzalo Plata por unas declaraciones realizadas a varios medios de su país, en las que afirmaba que quería salir del equipo blanquivioleta, y que ha admitido que no le gustaron nada.

«Se lo he dicho. No me gustaron sus declaraciones porque este club le dio la oportunidad de estar en primera y de jugar en España. Es uno más de la plantilla. Un jugador con talento, de 22 años, al que siempre se le ha exigido y ha respondido bien, en general, salvo alguna situación desagradable que ya pagó», ha apuntado.

Ha explicado, en este punto, que han llamado al club «varios equipos de primera, y también de fuera de España» interesándose por el extremo, «pero no ha habido oferta firme de traspaso como para que se vaya a ir», ha matizado.

«Si llega alguna propuesta interesante, que se valorará y si no, tendrá que seguir aquí puesto que no tiene cláusula de salida más allá de la de rescisión», ha aclarado el director deportivo, notoriamente contrariado por la actitud de Plata al mostrar su deseo de irse.

Preguntado por la llegada del atacante Raúl Moro, ha apuntado que «es una nueva temporada, pero el proyecto con la gente joven es el mismo desde hace dos años, y por eso se mira hacia el Promesas y el juvenil, para que entrenen con el primer equipo y puedan tener su oportunidad, y Raúl es otro jugador joven que puede aportar mucho».

«Ojalá algunos de ellos rompan la puerta como hicieron David Torres o Lucas Rosa», ha añadido Sánchez, quien ha recordado que, después del Barcelona, el Real Valladolid es el equipo «que más jóvenes ha utilizado en primera» y es una apuesta «que se quiere mantener».

El objetivo es el de «confeccionar una plantilla competitiva para ganar, y eso tiene que ver también con tener jugadores con experiencia que ya hay en el vestuario, y hay operaciones abiertas en este sentido, pero no se mira el DNI de los futbolistas, sino sus características y lo que puedan ayudar al equipo a volver a primera», ha indicado.

Respecto al delantero Cyle Larin, ha reconocido que «se han recibido ofertas por él que no han sido aceptadas, y hay algún otro equipo que ha presentado ofertas y que hay que estudiar».

«Larin tiene que hacer el visado para tener el permiso de trabajo y residencia en regla, y ahora estamos con otro trámite para que obtenga la doble nacionalidad de Jamaica. La idea es que cuando este se haya hecho, pueda estar con el equipo a finales de la próxima semana. Y con esa doble nacionalidad, por el Tratado Cotonú, dejaría de ser extracomunitario», ha detallado.

En su opinión, al tener el límite salarial «un poco superado», lo primero que se debe hacer es «agilizar las salidas» pero «el mercado lleva el ritmo que lleva, y aunque hay operaciones abiertas para poder hacer alguna incorporación más, hay que ver cómo se desarrolla todo».

También ha desvelado que algunos jugadores -entre ellos, los que llegaron en enero- «tienen una cláusula que les permite salir del Real Valladolid si les llama otro equipo que esté en categoría superior, pero eso no supondrá ningún coste para el club».

Por último ha reconocido que «no hay una idea establecida en cuanto al número de jugadores que debe tener la plantilla», sino que lo que se busca es firmar jugadores polivalentes y seguir viendo el rendimiento de los jóvenes del Promesas, porque puede que eso cambie la forma de abordar nuevos fichajes». EFE

(ir)