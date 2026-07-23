El Real Madrid recupera el color verde 14 años después para su segunda equipación

Madrid – El Real Madrid y la firma deportiva Adidas presentaron este jueves la segunda equipación para la temporada 2026-2027, la cual será verde oscuro, un color que ya vistió en su tercera equipación en el curso 2012-2013, curiosamente, también con José Mourinho como entrenador.

«Es verde oscuro con los detalles en blanco roto, reinterpretando una combinación de colores utilizada en el pasado con una perspectiva moderna y actual», detalló el conjunto ‘merengue’ en su web.

La camiseta luce un sutil «patrón geométrico» con las iniciales del club e incorpora un cuello con un ribete en blanco roto.

Además, cuenta con el logotipo del trébol de la firma deportiva, que mantiene su tradicional tecnología climacool+ para una mejor gestión de la humedad y ventilación de los jugadores.

En esa misma línea, también fue presentada para la sección de baloncesto, que, además de no contar con mangas, exhibirá el logo de la marca alemana debajo del escudo del Real Madrid en lado derecho de la camiseta. EFE (AD)