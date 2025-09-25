El Real Madrid prepara el derbi sin Trent, Rüdiger ni Mendy

Madrid- El Real Madrid inició la preparación exprés del derbi madrileño, que disputa el sábado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid (16:15 horas), con el primero de los dos entrenamientos de los que dispondrá Xabi Alonso, que no podrá contar con los lesionados Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy.

Después de disfrutar de un día de descanso el miércoles, tras la victoria el martes en su visita al Levante con la que mantiene el pleno de triunfos y el liderato de LaLiga EA Sports, la plantilla del Real Madrid regresó al trabajo en la ciudad deportiva de Valdebebas.

Una mañana intensa en la que Xabi Alonso preparó a conciencia el primer duelo de los considerados grandes de la temporada, que inició trasladando al campo de entrenamiento los aspectos tácticos claves del análisis en vídeo del Atlético de Madrid. Junto a esa parte central de la sesión, los jugadores trabajaron con balón en ejercicios de posesión y presión, según informa la web del club blanco, y acabaron disputando un partido de diez contra diez.

Confirmadas las bajas de los jugadores que se mantienen en la enfermería con lesiones musculares -Trent, Rüdiger y Mendy-, Xabi trabajó con el resto de su plantilla, en la que ya se han integrado Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, que han tenido minutos sueltos en los dos últimos encuentros, y Endrick, que aspira a reaparecer en el derbi madrileño.

Aunque el once que tiene en mente el técnico madridista está bastante definido y ninguno de los tres jugadores que salen de lesión, tienen a priori opciones de entrar de inicio. Incluido el inglés Bellingham, llamado a tener un papel importante en el equipo, pero aún corto de ritmo de competición tras superar la operación de hombro a la que se sometió en julio y acortar en un mes su regreso.

El descanso ante el Levante de futbolistas como Dani Carvajal, Éder Militao o Aurélien Tchouaméni, deja ver su presencia de inicio en el derbi del Metropolitano, donde Álvaro Carreras pasará de central a su posición natural en el lateral izquierdo y el resto de titulares se mantendrán, con un tridente formado por Franco Mastantuono, Vinícius y Kylian Mbappé. EFE/ir