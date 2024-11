El Real Madrid logra su trigésimo sexta Liga

Madrid – El Real Madrid certificó con su cómodo triunfo ante el Cádiz en el estadio Santiago Bernabéu (3-0) y la derrota posterior del Barcelona frente al Girona en Montilivi (4-2), su trigésimo sexto título liguero, con cuatro jornadas por disputarse.

El dominio del Real Madrid en LaLiga, con 87 puntos en 34 jornadas y 13 puntos de ventaja sobre el Girona y 14 al Barcelona, le convierte en campeón el 4 de mayo con aún 22 días hasta el término de la competición.

Solamente hay tres precedentes en temporadas en las que cantó el alirón antes (1960-61, 1962-63 y 1974-75), con cinco jornadas por disputarse.

El Real Madrid lidera el historial con 36 conquistas de Liga, nueve títulos más que el Barcelona, que ganó 27. El Atlético de Madrid es el tercero con once.

.. Historial:

Temporada Campeón

———– ———–

1928-29 Barcelona

1929-30 Ath. Bilbao

1930-31 Ath. Bilbao

1931-32 Real Madrid

1932-33 Real Madrid

1933-34 Ath. Bilbao

1934-35 Real Betis

1935-36 Ath. Bilbao

1939-40 At. Aviación

1940-41 At. Aviación

1941-42 Valencia

1942-43 Ath. Bilbao

1943-44 Valencia

1944-45 Barcelona

1945-46 Sevilla

1946-47 Valencia

1947-48 Barcelona

1948-49 Barcelona

1949-50 At. Madrid

1950-51 At. Madrid

1951-52 Barcelona

1952-53 Barcelona

1953-54 Real Madrid

1954-55 Real Madrid

1955-56 Ath. Bilbao

1956-57 Real Madrid

1957-58 Real Madrid

1958-59 Barcelona

1959-60 Barcelona

1960-61 Real Madrid

1961-62 Real Madrid

1962-63 Real Madrid

1963-64 Real Madrid

1964-65 Real Madrid

1965-66 At. Madrid

1966-67 Real Madrid

1967-68 Real Madrid

1968-69 Real Madrid

1969-70 At. Madrid

1970-71 Valencia

1971-72 Real Madrid

1972-73 At. Madrid

1973-74 Barcelona

1974-75 Real Madrid

1975-76 Real Madrid

1976-77 At. Madrid

1977-78 Real Madrid

1978-79 Real Madrid

1979-80 Real Madrid

1980-81 R. Sociedad

1981-82 R. Sociedad

1982-83 Ath. Bilbao

1983-84 Ath. Bilbao

1984-85 Barcelona

1985-86 Real Madrid

1986-87 Real Madrid

1987-88 Real Madrid

1988-89 Real Madrid

1989-90 Real Madrid

1990-91 Barcelona

1991-92 Barcelona

1992-93 Barcelona

1993-94 Barcelona

1994-95 Real Madrid

1995-96 At. Madrid

1996-97 Real Madrid

1997-98 Barcelona

1998-99 Barcelona

1999-00 Deportivo

2000-01 Real Madrid

2001-02 Valencia

2002-03 Real Madrid

2003-04 Valencia

2004-05 Barcelona

2005-06 Barcelona

2006-07 Real Madrid

2007-08 Real Madrid

2008-09 Barcelona

2009-10 Barcelona

2010-11 Barcelona

2011-12 Real Madrid

2012-13 Barcelona

2013-14 At. Madrid

2014-15 Barcelona

2015-16 Barcelona

2016-17 Real Madrid

2017-18 Barcelona

2018-19 Barcelona

2019-20 Real Madrid

2020-21 At. Madrid

2021-22 Real Madrid

2022-23 Barcelona

2023-24 Real Madrid

Los títulos se han repartido de la siguiente manera:

Real Madrid 36

Barcelona 27

Atlético Madrid 11 (2 con el nombre de Atlético Aviación)

Athletic Club 8

Valencia 6

Real Sociedad 2

Sevilla 1

Betis 1

Deportivo 1