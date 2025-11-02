El Real Madrid enfoca a Anfield con Güler en buen estado

Madrid – El Real Madrid completó el primero de los dos entrenamientos de los que dispone antes de enfrentarse al Liverpool en Anfield, con una sesión matinal en la ciudad deportiva de Valdebebas para suplentes y trabajo de recuperación para los titulares, entre los que estuvo Arda Güler, que no sufre lesión en el tobillo derecho y está en perfectas condiciones para jugar.

El centrocampista turco sufrió una torcedura de tobillo en el inicio del partido de LaLiga ante el Valencia, en una de las primeras acciones en el Santiago Bernabéu. Pisó a un rival y sufrió una torcedura que propició, con el partido resuelto al descanso, el cambio por precaución.

La evolución de Güler es buena, según informan a EFE fuentes del club blanco, y, pese a que el domingo no pisó campo y tuvo trabajo de recuperación con tratamiento fisioterapeútico, el centrocampista turco está en buenas condiciones para integrar la convocatoria que facilitará Xabi Alonso el lunes, tras completar el último entrenamiento en Madrid.

El técnico madridista apenas pudo contar con jugadores de la primera plantilla en un entrenamiento el domingo al que retrasó la hora de inicio. Desde las 12:00 horas de la mañana, tras jugar en la noche del sábado ante el Valencia y conseguir una goleada (4-0) con la que mantiene con firmeza el liderato liguero, los porteros Thibaut Courtois y Andriy Lunin más Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Fran García, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Brahim Díaz, Rodrygo Goes, Gonzalo García y Endrick, trabajaron con más intensidad que el resto de la plantilla.

El menú de trabajo consistió en un calentamiento en el gimnasio que se extendió con balón sobre el césped, ejercicios de posesión y presión, más partidos en un campo de dimensiones reducidas. El brasileño Endrick se ejercitó con intensidad tras disfrutar de sus primeros minutos de la temporada.

Los jugadores que fueron titulares ante el Valencia tuvieron sesión de recuperación en el gimnasio, entre ellos también Aurélien Tchoauméni que fue cambiado al descanso tras haber recibido una tarjeta amarilla que hizo que jugase solamente 45 minutos. También Eduardo Camavinga que disputó la segunda parte. Se ausentaron por lesión los defensas Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger.

De esta manera, no será hasta el lunes, en una sesión a la que también retrasa la hora Xabi Alonso, desde las 11:45 horas, cuando el técnico junte a todos sus jugadores disponibles y saque conclusiones para el equipo titular que alineará en Anfield. El Real Madrid ha descartado ejercitarse en Anfield, donde dará las ruedas de prensa oficiales desde las 19:15 horas (una hora menos en Inglaterra). JS