El Real Madrid duerme líder tras remontar al Mallorca (2-1)

Madrid.– El Real Madrid es líder de LaLiga EA Sports, a falta de los partidos de Villarreal y Barcelona, tras firmar el pleno de triunfos en tres jornadas, con remontada al Mallorca en un partido en el que le anularon tres goles, pero le sirvieron los marcados por Arda Güler y Vinícius.

En un minuto de locura, entre el 37 y el 38, el Real Madrid levantó el tanto de cabeza de Vedat Muriqi que adelantó al Mallorca a los 18 minutos. Güler, a placer asistido por Dean Huijsen, y Vinícius en acción individual, sostienen el pleno de triunfos del equipo de Xabi Alonso. EFE/ir