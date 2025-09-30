El Real Madrid desata la locura en Almaty

Almaty (Kazajistán)– La llegada del Real Madrid al Estadio Central de Almaty desató este martes la locura entre los aficionados de ambos equipos, ansiosos de ver por primera vez al conjunto blanco en el continente asiático.

La impresión es que el Real Madrid gana por goleada antes del pitido inicial, ya que son muchos los seguidores del equipo español que han llegado a la ciudad procedentes de países de la región eurasiática, incluido China.

«¡Un, dos, tres!», decía uno de los aficionados chinos al hacer fotos con la bufanda del Real Madrid frente a la fachada del estadio, construido en 1954 y con capacidad para 23.000 espectadores.

Mientras, los kazajos, vestidos de amarillo y con el rostro lleno de pinturas de ‘guerra’, corean: «¡Alga Kairat!» (Adelante Kairat).

Un madridista alcanza los 50 países

Un aficionado madridista, perteneciente a la peña Los de Siempre, llegó a Kazajistán procedente de Alemania.

«Con Kazajistán cumplo 50 países. He estado en Japón, Marruecos, Arabia y toda Europa», asegura.

Y muestra al reportero en el teléfono un mapa con todos los lugares del mundo que ha recorrido para ver a su equipo preferido.

«Siempre vamos a todos los partidos fuera de casa. Llevamos ocho años que no nos perdemos ni un solo. Hemos estado en Kiev, Tiráspol, Doha, Kiev, Lille, Liverpool, Manchester…», dijo el amigo que le acompaña y que también emigró a Suiza.

La comunidad española creó en suelo suizo la peña Hermanos Madridistas.

«En el Metropolitano tuvimos un mal día, pero es bueno para que no se confíen demasiado. Pero la ‘Champions’ es otra cosa. Cuando suena el himno, cambian el chip», subrayó.

En cuanto a Xabi, no tienen dudas: «¿Xabi? Fenomenal, es de la casa. Después de Mourinho creo que es el mejor».

Un nómada de la vida

Otro madridista de cuna, Santiago Sánchez, que estuvo quince meses en una cárcel iraní en 2022, volvió a Asia Central para animar al Real Madrid en la Liga de Campeones.

«Soy un nómada de la vida. Suelo seguir a mi corazón y el corazón me dijo que tengo que estar aquí y aquí estoy», comentó Sánchez a EFE durante el partido de la Liga de Campeones juvenil entre el Kairat y el equipo blanco.

Sánchez llevaba una camiseta con el número 11 del joven futbolista Liberto Raúl Navascués Vicente, que participó en la victoria de su equipo (1-4) en un partido disputado en las afueras de la ciudad kazaja de Almaty.

«Tiene magia en las botas. Él está cumpliendo su sueño y yo el mío, el de poder venir a verlo a él y después a los grandes, a los mayores», subraya.

Sánchez, que fue acusado de espionaje por las autoridades iraníes cuando viajaba a pie con destino al Mundial de Catar, ya está pensando en volver a la región centroasiática para visitar Turkmenistán, país fronterizo con la república islámica.

Los kazajos ya tienen ultras

Los aficionados del Kairat también han creado sus propios grupos de ultras. En particular, la peña Alma-Atinets fue fundada en 2014.

En opinión de Dimash, este partido es histórico no sólo para el Kairat, sino también para el REal Madrid, ya que amplía sus fronteras futbolísticas.

«El Real Madrid es uno de los mejores clubes del mundo, pero nuestros jugadores desde que se clasificaron para la Liga de Campeones están dispuestos a competir contra cualquier rival. Estoy seguro de que nuestro equipo les tiene preparada una sorpresa y el equipo español regresará a casa de mal humor», comentó

Mientras, Islam lleva el escudo del Kairat tatuado en un brazo.

«Es el partido más importante en la historia del club. Ya habíamos jugado contra el legendario Dinamo Kiev (con Oleg Blokhin), pero el Madrid es otro nivel», asegura.

Explica que no es casualidad que el Kairat acoja el partido más oriental en la historia de la ‘Champions’, ya que hace diez años que ha trabajado en la creación de la mejor cantera y las mejores instalaciones de toda Asia Central.

«Es como una pequeña Masía. En la selección nacional más de la mitad de los jugadores fueron formados por el Kairat. Por eso, incluso si perdemos 10-0 ya es una victoria», dijo.

Islam admite que al equipo le falta experiencia, ya que sólo el veterano central Martynovich tiene experiencia en la Liga de Campeones.

Pero advierte de que la juventud puede dar la sorpresa y alude a Dastán Satpáyev (17 años), la joya emergente del fútbol kazajo y que ha sido ya fichado por el Chelsea.

«No sólo es muy bueno, sino que está dispuesto a hacer los sacrificios que exige el fútbol profesional. Durante el COVID incluso se entrenaba en el parque frente a su casa», resaltó. EFE/ir