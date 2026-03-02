El Real Madrid confirma el esguince de rodilla de Mbappé tras consultar médicos externos

Madrid – El delantero francés Kylian Mbappé sufre un «esguince en la rodilla izquierda», según el parte médico emitido este lunes por el Real Madrid, tras cumplir el deseo del jugador de acudir a doctores fuera de España para tener otro diagnóstico.

«Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución», asegura el parte médico.