El Real Madrid cierra la preparación de su único test oficial

Madrid – El Real Madrid cerró con una sesión matinal en su ciudad deportiva la preparación del único amistoso que disputará en su corta pretemporada, ante el WSG Tirol en el Tivoli Stadion de Innsbruck, en un entrenamiento en el que Xabi Alonso perfiló los últimos detalles antes de la puesta de largo.

Servirá como presentación del nuevo Real Madrid que diseña Xabi Alonso, cuyos primeros trazos se pudieron ver en el Mundial de Clubes, y cuya puesta de largo, tras golear en un primer partido de entrenamiento ante el Leganés en la ciudad deportiva de Valdebebas, será en Austria ante el WSG Tirol a las 19:00 horas del martes (17:00 GMT).

Tras apenas 24 días de vacaciones y con una pretemporada de dos semanas, condicionada por la decisión de LaLiga de no aplazar el primer partido del torneo doméstico más allá del martes 19 de agosto, ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid echa andar con sus jugadores en plena carga física de trabajo.

La doble sesión intensa del domingo dio paso el lunes a un único entrenamiento pero de larga duración. Lo iniciaron los jugadores madridistas en el gimnasio antes de saltar al césped para comenzar con una parte física antes del balón. Ejercicios de posesión, partidos de dos equipos con diez jugadores y una parte táctica con Xabi Alonso corrigiendo aspectos, dieron forma al menú.

Se ausentaron del entrenamiento y son baja ante el WSG Tirol, como en el estreno liguero de la próxima semana, Jude Bellingham, Endrick, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga, el primer lesionado de la pretemporada madridista tras sufrir un esguince de tobillo que comenzó a tratar en la Ciudad Real Madrid.

El único partido que disputará el equipo de Xabi Alonso antes del inicio de temporada, será el estreno con la camiseta del primer equipo de Álvaro Carreras, que abandonó el Real Madrid en 2020 tras pasar por su cantera.

El inglés Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen ya debutaron en el Mundial de Clubes, y el argentino Franco Mastantuono aún no podrá hacerlo a la espera de cumplir la mayoría de edad el 14 de agosto para sumarse a la disciplina madridista. EFE

(vc)