El Real Madrid, al asalto de un PSG herido con Olga Carmona ya recuperada

Redacción Deportes – El Real Madrid, amparado en su progresión y en un inicio prometedor con un claro triunfo ante el Roma (6-2), encara la segunda jornada de la Liga de Campeones con la clara ambición de asaltar el feudo de un PSG herido tras sufrir un comienzo decepcionante, con una goleada encajada ante el Wolfsburgo (4-0).

El conjunto de Pau Quesada parece estar en el camino de reponerse definitivamente del dubitativo inicio de temporada con los tropiezos ante el DUX Logroño y el Costa Adeje Tenerife y la derrota contra el Atlético de Madrid en la Liga F.

Llega a este partido tras haber enlazado tres victorias claras, ante el Badalona Women y el Athletic en la competición liguera y la endosada al cuadro romano en el torneo continental, en el que en la última eliminatoria previa también solventó con claridad el escollo del Eintracht de Fráncfort.

La escocesa Caroline Weir está en racha anotadora; la colombiana Linda Caicedo, brillante ante el Roma y que no jugó en San Mamés con problemas físicos, es clave con su habilidad y velocidad; la alemana Sara Dabritz está cada vez más adaptada; las delanteras han comenzado a ver puerta; y Eva Navarro está destacando desde el lateral diestro, donde le ha colocado el técnico ante los problemas físicos de Shei García y de la brasileña Antonia.

Será un encuentro especial, por otro lado. El Real Madrid se enfrentará a una de sus capitanas las últimas campañas, la lateral zurda internacional Olga Carmona, que el pasado verano cambió de aires al PSG, con el que, tras superar una lesión, ha jugado en los dos últimos encuentros.

El PSG tratará de ver la luz ante un tropiezo importante ante el Wolfsburgo (4-0) y con la derrota apabullante el 27 de septiembre ante el líder de la Première League, el OL Lyonnes, aún presente (6-1).

Para ello contará con la delantera nigeriana Rasheedat Ajibade, muy conocida del Real Madrid por su paso por el Atlético de Madrid, la neerlandesa Romée Leuchter, las centrales Joe Echegini y Jackie Groenenla, y la guardameta inglesa Mary Alexandra Earps, entre otras jugadoras.

Las salidas de Marie-Antoinette Katoto, Grace Geyoro et Korbin Albert han dejado un agujero en el combinado francés que dirige el brasileño Paulo César, a pesar de ser segundo en la liga nacional, empatado con el también parisino Paris FC, el Nantes y el FC Fleury 91.

“Es un inicio decepcionante para nosotras”, reconoció ante Disney+ Ajibade, que admitió “errores en varios aspectos que habrá que analizar y corregir para los próximos partidos”.

Las jugadoras confían con el hecho de que jugar en casa, en Poissy, y ante un público entregado les sirva de balón de oxígeno para frenar al equipo madrileño.

– Alineaciones probables:

PSG: Earps, Mbok, Gaetino, De Almeida, Carmona, Karchaoui, Groenen, Echegini, Ajibade, Kanjinga y Leuchter.

Real Madrid: Frohms, Eva Navarro, Lakrar, María Méndez o Rocío Gálvez, Holmgaard, Angeldahl, Toletti, Dabritz, Weir, Linda Caicedo y Alba Redondo.

Árbitra: Michaela Pachtova (CZE).

Estadio: Poissy (Francia).

Hora: 21.00 horas (19.00 GMT). EFE