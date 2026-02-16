El Real España quiere golpear primero

Tegucigalpa.- El Real España hondureño intentará este martes sacar ventaja frente al Los Angeles FC (LAFC) estadounidense y hacer valer su condición de local en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El encuentro se disputará a las 21.00 hora local (03.00 GMT del miércoles) en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, adonde el equipo hondureño llega con el objetivo de obtener un resultado positivo que le permita afrontar con garantías el duelo de vuelta, previsto para la próxima semana.

El Real España, dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, regresa al máximo torneo de clubes de la región tras su última participación en 2023, luego de haber alcanzado las semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

Bajo la presión de su hinchada, la «Máquina» intentará mejorar su historial ante clubes de la MLS, ante los que registra una victoria, dos empates y dos derrotas, con el objetivo de encarrilar su clasificación para los octavos de final.

Por su parte, el LAFC, bajo el mando del canadiense Marc Dos Santos, afronta su cuarta participación en el certamen tras una destacada campaña en el Supporters’ Shield de la MLS 2025.

El equipo californiano busca su primer título de la Copa de Campeones después de haber alcanzado los cuartos de final en 2025 y dos finales en ediciones previas.

La plantilla angelina combina experiencia internacional y juventud, encabezada por el guardameta francés Hugo Lloris, campeón del mundo en 2018, y el delantero salvadoreño Nathan Ordaz.

No obstante, sus principales bazas ofensivas recaen en el franco-gabonés Denis Bouanga y la estrella surcoreana Son Heung-Min.

Será la primera vez que el LAFC se enfrente a un rival hondureño y su segunda experiencia ante un equipo de Centroamérica en esta competición.

En su único antecedente contra equipos de la región, el conjunto angelino eliminó a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica con un global de 4-2 en los octavos de final de 2023.

El ganador de esta serie avanzará a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, en los que espera la Liga Deportiva Alajuelense.

– Probables alineaciones

Real España: Luis «Buba» López; Edson Palacios, Daniel Aparicio, Juan Capeluto, Julio Rodríguez; Yoshua Palacios, Afronit Tatum, Roberto Osorto, Mike Arana, César Romero y Angel Sayago.

Entrenador: Jeaustin Campos.

Los Angeles FC: Hugo Lloris; Sergi Palencia, Eddie Segura, Ryan Porteous, Ryan Hollingshead, Timothy Tillman, Mateusz Bogusz, Lewis O’Brien, Son Heung-Min, Denis Bouanga y Joseph Paintsil.

Entrenador: Marc Dos Santos.

Árbitro: El estadounidense Rubiel Vázquez.

Estadio: Francisco Morazán de San Pedro Sula. EFE/ir