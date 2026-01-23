El ‘quarterback’ de raíces cubanas Fernando Mendoza se presenta al draft de NFL

Miami (EEUU) – El ‘quarterback’ estadounidense de raíces cubanas Fernando Mendoza, reciente ganador del campeonato universitario de fútbol americano, dijo este viernes que se presentará al ‘draft’ de la NFL de este año, en el que las proyecciones le ubican como la primera elección.

«Pongámonos manos a la obra. Me siento honrado de anunciar que me declaro oficialmente elegible para el Draft de la NFL de 2026», escribió Mendoza en una publicación en Instagram.

El mensaje vino acompañado de un breve vídeo en el que Mendoza, criado en Miami y de padres cubanos, agradeció a sus compañeros y cuerpo técnico de la Universidad de Indiana por el último año, que concluyó con el título universitario tras derrotar el pasado lunes en la final a la Universidad de Miami (27-21).

Además del título universitario, Mendoza fue el ganador del trofeo Heisman de este año, un galardón que reconoce al mejor jugador universitario de fútbol americano de la temporada.

«Quiero dar el siguiente paso», expresó en el video, antes de oficializar su elegibilidad para el próximo ‘draft’, que tendrá lugar en Pittsburgh entre el 23 y el 25 de abril.

La mayoría de proyecciones elaboradas por medios especializados proyectan a Mendoza como la primera elección del ‘draft’, que recae sobre Las Vegas Raiders. EFE