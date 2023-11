“El pueblo quiere que trabajemos”, dice diputada Urtecho que justifica inasistencias a autoconvocatorias

Tegucigalpa – La diputada por el Partido Liberal por el departamento de Gracias a Dios, Erika Urtecho emitió una carta pública, donde le explica al pueblo porque no asiste a las auto convocatorias ya que el pueblo quiere que los diputados trabajemos para sacar el país adelante.

En el escrito la legisladora ve con tristeza cómo los políticos se debaten entre las auto convocatorias y comisiones permanentes, imposiciones, violencia y constantes irrespetos a la constitución y más ilegitimidades.

Lamentó que la élite política no haya entendido que lo único que el pueblo quiere es que “trabajemos, trabajemos, trabajemos para entregarles un futuro mejor y mejor calidad de vida”.

Asimismo, señaló que la clase política se rehúsa a entender que el pueblo demanda coherencia.

Agregó que los hondureños le dieron la victoria más abultada a la primera mujer presidenta de Honduras, pero este honor no se lo ganaron para repetir los errores del pasado, así como no apoyamos fraudes electorales y “jugadas políticas”, no apoyó el “golazo” que dio la Junta Directiva del Congreso Nacional.

“Lo malo es malo, lo incorrecto es incorrecto, lo antidemocrático es antidemocrático y punto”, arguyó.