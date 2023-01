El pueblo quiere CSJ independiente, pero políticos no han tomado conciencia: padre Carlos Rubio

Tegucigalpa– Lamentablemente seguimos viendo y escuchando los mismos vicios del pasado, la Constitución manda una Corte Suprema de Justicia independiente en los requisitos no dice que los magistrados deben tener una bandera política, recordó el sacerdote Carlos Rubio.

“Lastimosamente los políticos no han aprendido la lección de que el pueblo ya tiene la conciencia ciudadana y que exige una Corte Suprema de Justicia como dice la constitución en el artículo 303, que son jueces independientes los que se deben elegir”, dijo el religioso.

Es lo que manda la Constitución y a eso se deben a pegar el artículo 309 en los requisitos no dice que tiene que ser de una bandera política, pero lamentablemente en eso se basa esta elección, reiteró.

Seguidamente, recordó que lo que se debe buscar son magistrados con esa capacidad ética y profesional, honradez y profesionalismo para que vayan a impartir justicia, sin ver colores políticos y a aplicar la Constitución y las leyes a este pueblo y a cada ciudadano.

Los diputados deben votar a conciencia, por el bien de Honduras por este pueblo que los eligió, continuo.

“Esas negociaciones de yo te doy y tú me das, no deben ser, deben pensar en el bien de Honduras, que si hay seguridad jurídica y si hay gente capaz y proba en la aplicación de la justicia vendrá inversión (…) y tendremos trabajo que es lo que necesita este país trabajo y justicia para que salga adelante, pero sin justicia no hay paz no hay bienestar”, zanjó Rubio.

Como ciudadano pido que no nos defrauden, que prediquen con el ejemplo, que hagan lo que dicen sobre querer una Corte independiente y que no sigan cometiendo los mismos errores que critican, cerró el sacerdote.