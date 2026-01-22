El pueblo no quiere divisiones y lo que pide es que legislemos para ellos: Godofredo Fajardo

Tegucigalpa – El vicepresidente de la junta directiva provisional del Congreso Nacional, Godofredo Fajardo dijo este jueves que conoció que integraría la junta provisional, hora antes de que se realizara la sesión donde se dio la elección y juramentación.

– Godofredo se enteró de su integración a la junta provisional una hora antes de la elección.

Fajardo, del partido político Democracia Cristiana Hondureña, aseguró que llega al cargo con el compromiso de hacer las cosas bien, de legislar para la mayoría del pueblo hondureño.

Acotó que sus funciones en el primer poder del Estado, dependerá de la asignación de la agenda legislativa.

(Leer) Nueva etapa del CN debe marcar el retorno a la institucionalidad y al consenso democrático, destaca Kenneth Madrid

“El pueblo hondureño no quiere pleitos, divisiones, confrontaciones; quiere trabajo, quiere que nos entendamos, que todos empujemos en una sola dirección para legislar para los hondureños”.

Para el diputado demócrata cristiano no debería haber molestia porque él pasó a integrar uno de los tres cargos que requería la junta provisional.

“Ese no debe ser motivo de molestia porque a mí me avisaron una hora antes de que iba en la junta directiva provisional de vicepresidente”, confió al agregar que de todas maneras ya viene la elección en propiedad.

“Allí hay muchos cargos, donde estoy seguro que el Partido Liberal va a colocar sus mejores hombres y mujeres y ojalá que en un futuro, Libre (Libertad y Refundación) también se integren porque el Congreso es de todos”, apuntó. VC