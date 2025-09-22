spot_imgspot_img
Política

«El pueblo hondureño tiene que depositar su confianza en las FF.AA., pese a los acontecimientos de las elecciones internas»: Roosevelt Hernández

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández afirmó este lunes que pese a los acontecimientos que se registraron en las elecciones internas el pasado 9 de marzo, la población debe de tener confianza en la institución castrense.

Las declaraciones de Hernández fueron ofrecidas tras la entrega de 20 camiones de la  Secretaría de Defensa Nacional de Honduras (SEDENA),  a las FFAA.

“Estos camiones nos permitirán movilizar más elementos y esto nos da la idea con mayor presencia y respuesta a cualquier necesidad que tenga la población”, sostuvo.

Señaló que está listo para dar respuestas en este periodo de invierno.

Agregó que “estamos preparados para poder transportar a nuestro personal para dar vigilancia, seguimiento y monitoreo al material electoral, por lo que la población debe de tener confianza en las Fuerzas Armadas, pese a los acontecimientos que se registraron en las elecciones internas y que al final siempre se logró elegir los candidatos en cada instituto político”.

Afirmó que se trasladará a la zona atlántica para rastrear al crimen organizado.

Apuntó que “en este gobierno hemos logrado extraditar a más de 50 personas ligadas al narcotráfico”. IR

