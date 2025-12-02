El pueblo habló en las urnas, respetamos y aceptamos la voz del pueblo: Sergio Castellanos

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Sergio Castellanos, se sumó a los militantes del oficialismo en reconocer la derrota electoral sufrida el domingo 30 de noviembre y aseguró que se respetará la voluntad del pueblo.

“Nosotros somos respetuosos de la democracia y el pueblo habló en las urnas y esa es la voz del pueblo, y la respetamos y la aceptamos”, dijo al agregar que es irrelevante si la victoria electoral es para Nasry Asfura del Partido Nacional o Salvador Nasralla del Partido Liberal.

Además dijo que los próximos 4 años, Libre será una oposición constructiva algo que criticó no tuvo su partido político durante la administración de Xiomara Castro.

Castellanos afirmó que al nuevo gobierno le toca construir proyectos viales para población del interior. “Ahora les toca demostrar que no es lo mismo verla venir que platicar con ella”.

El diputado se suma a la lista de funcionarios y diputados que han reconocido la derrota de Libre como lo han hecho los ministros de Educación, Daniel Esponda y Octavio Pineda de Infraestructura y Transporte (SIT). VC