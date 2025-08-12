El pueblo cree que en tres años y medio yo tengo que tener resueltos todos los problemas: Xiomara Castro

Tegucigalpa – “Al pueblo se le olvida, y a algunos de la oposición creen, que en tres años y medio yo tengo que tener resueltos todos los problemas del país”, afirmó este martes la presidenta Xiomara Castro en el marco del lanzamiento de la aplicación «Yo informo».

La mandataria reiteró que al pueblo se le tiene que estar recordando las condiciones que encontró el país “tras 12 años y siete meses de la narcodictadura”. “Uno tiene que recordarles porque hay que refrescar siempre la memoria para que entonces sepan que en 3 años y medio todo lo que hemos venido haciendo con una voluntad política, pero también con un deseo de hacer transformaciones en nuestro país”, afirmó.

Castro dijo que la nueva plataforma permitirá que los hondureños puedan denunciar delitos como robos, secuestros, accidentes, solo ingresando un botón. “Ya no necesitamos tener que movernos para poner una denuncia”, aseguró.

La presidenta Castro confirmó los altos niveles de inseguridad del país, al poner como ejemplo que “creo que a muchos nos ha tocado que vamos en una fila de vehículos y en un semáforo vemos cómo asaltan al carro de adelante y no podemos hacer nada”.

También señaló cómo la desconfianza en la institucionalidad prevalece. “Hay gente que por temor no denuncia porque dice me van a delatar”. Pero afirmó que debido a que la aplicación “Yo informa” es anónima, el nombre de la persona queda establecido. PD