El pueblo castigó a la candidata de Libre: Edmundo Orellana

Tegucigalpa– El exfiscal general, Edmundo Orellana sostuvo este miércoles que el proceso electoral general la población le dio el voto de castigo a la candidata oficialista, Rixi Moncada.

“El pueblo castigó a la candidata de Libre; carecía de todo aquello que un líder puede ofrecer, el discurso era muy frágil porque se podía votar con un porque no lo hicieron ahora”, detalló.

Agregó que el discurso de Moncada era vacío.

“Al final de cuentas la gente quería sacar del poder a Libre y lo consiguió, por eso ahora no le importa quien gane si liberales o nacionalistas, para ellos cualquiera de los dos va ser presidente, pero Libre quedó fuera de la contienda”, indicó.

Afirmó que Honduras, el pueblo le dio una lesión a todo el mundo, hizo escuchar su voz, que el partido de gobierno no se quedará en el poder con el voto masivo, el pueblo salió defender la democracia, apuntó. IR