El PSG transfiere al defensa francés Nordi Mukiele al Sunderland británico

París – El Paris Saint-Germain (PSG) ha traspasado al defensa francés Nordi Mukiele al Sunderland británico, que esta temporada ha regresado a la Premier League, según anunció este domingo el club parisino.

«El París Saint-Germain agradece a Nordi Mukiele y le desea mucho éxito en el futuro de su carrera», señaló el club francés en un comunicado, en el que no se precisaron los montos de la operación.

El defensa de 27 años sonaba como una de las posibles salidas del PSG este verano, especialmente a raíz del fichaje por cinco temporadas del ucraniano Ilya Zabarni.

Mukiele había jugado como cedido en el Bayer Leverkusen la temporada pasada, donde disputó 24 partidos, marcó dos goles, uno de ellos en la Liga de Campeones contra el Inter de Milán, y dio una asistencia.

Originario de Montreuil, a las afueras de la capital francesa, el defensa se había incorporado a las filas parisienses en 2022.

Con el PSG se coronó campeón de la Liga en 2023 y 2024 y de la Copa en 2024, entre otros títulos.

Vistió en total 45 veces la camiseta del PSG y ha jugado en una ocasión con el primer equipo de la selección de su país, en 2021.

Mukiele inició su carrera profesional en el Stade Lavallois (2014-2017), antes de pasar por el Montpellier HSC (2017-2018) y el RB Leipzig (2018-2022). EFE

