El PSG se retira de la pelea por Yan Diomande

Redacción Deportes – El PSG anunció que pone fin a las negociaciones por el futbolista costamarfileño Yan Diomande a causa de «las exigencias de traspaso y salario», que son «completamente desproporcionadas», según un comunicado facilitado al medio Sky Sports en su versión alemana.

El texto explicita que el equipo francés «ha retirado oficialmente su interés en Yan Diomande, así como todas las ofertas», este domingo. Diomande, de 19 años, milita en el Leipzig alemán.

El jugador está también en el radar del Real Madrid. El equipo blanco ya ha cerrado esta temporada los fichajes de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté. En las últimas horas, la prensa británica ha apuntado también a la entrada del Manchester City en la carrera por su fichaje.

«Las exigencias de traspaso y salario fueron completamente desproporcionadas y distorsionadoras, y el PSG no renunciará a sus principios de gestión financiera racional y una estructura de equipo equilibrada», termina el comunicado publicado por Sky Alemania. JS