El PSG busca refrescar su identidad musical

París – Mientras los himnos de ciertos grandes equipos europeos beben de las tradiciones de sus respectivos países (el pasodoble español en el del Real Madrid, la balada folk inglesa en el del Liverpool), el PSG busca una seña musical propia inspirada sobre todo en la electrónica, el rap y el hip-hop.

Para ello, el actual campeón de Europa ha transformado este sábado seis de los palcos del Parque de los Príncipes en estudios de grabación y composición efímeros con el lanzamiento de la primera edición de las jornadas ‘Music Lab’, en colaboración con la discográfica Universal.

El objetivo asumido: conectar con la juventud renovando el repertorio musical de un club que, con solo 54 años, luce menos historia que el resto de colosos europeos, la mayoría de ellos centenarios.

Los trabajos que salgan de esta experiencia nutrirán el repertorio musical de la entidad en diferentes situaciones, como «a la hora de presentar a los jugadores en el estadio, los jingles de gol y las ambientaciones sonoras que marcan los grandes momentos», anotan en el club.

Con ese fin, las jornada del ‘Music Lab’ juntaron a artistas confirmados con otros tres emergentes, estos últimos escogidos tras un concurso que duró cerca de un mes.

Del millar de candidaturas recibidas, solo tres fueron escogidas para integrar el ‘brainstorming’ musical del PSG, en el que la emisora alternativa Radio Nova y la revista musical Les Inrockuptibles han participado como asesores.

Los galardonados trabajarán codo a codo con un puñado de artistas confirmados, entre ellos el rapero estadounidense JT (6.3 millones de audiencia en canales como Spotify), el también rapero alemán Mero (4.5 millones de escuchas) y la rapera brasileña Ajulliacosta (1.6 millones).

Los tres artistas emergentes, que beben de sonoridades contemporáneas, encarnan, según el PSG, la «audacia» y la ambición global de la entidad que quiere hinchas no solo franceses, sino del mundo entero.

RDN, un rapero de las afueras del norte del gran París, simboliza el incisivo trap, muy popular entre la juventud; Resfalord, un artista de origen tunecino crecido en la multicultural zona parisina de Belleville y Couronnes, el pop/rap alternativo; mientras que Tydi S se atreve con la bossa nova, el rap y los sonidos afro-caribeños.

«Los tres tienen un punto en común: con talentos que han salido de París y sus alrededores», explican a EFE desde el ‘Music Lab’, para reivindicar también la huella local de la iniciativa.

Música para las redes

Las creaciones del laboratorio musical estarán también destinadas a «dar una coherencia artística» a los contenidos digitales de la entidad, que suma 235 millones de seguidores en todo el mundo.

En resumen, el PSG pretende distinguirse con una identidad sonora que «atraiga a las nuevas generaciones», cuyos gustos musicales están cada vez más globalizados.

Esta nueva estrategia de búsqueda de mejora de reputación se enmarca dentro de la tendencia positiva de un club que acaba de registrar en la temporada 2024-2025 su récord de ingresos anuales (837 millones, el cuarto en el ránking europeo, según Deloitte).

Sin embargo, la entidad parisina tiene dos frenos a su crecimiento: el poco margen para un aumento de los ingresos por derechos televisivos -el mercado francés está en crisis desde hace más de un lustro- y un estadio considerado demasiado pequeño, que no alcanza los 50,000 espectadores. EFE