El proyecto del ferrocarril no consistía en iniciar su construcción, sino sentar las bases, dice exsecretario Héctor Zelaya

Tegucigalpa – El exsecretario privado Héctor Manuel Zelaya señaló este lunes que no se ha tocado el presupuesto asignado al proyecto de construcción del ferrocarril interoceánico.

– No se colocó ninguna piedra para empezar la construcción de este ambicioso proyecto.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que el enfoque fue estructurar el proyecto mediante cooperación técnica internacional y trabajo interinstitucional especializado para proteger las finanzas del Estado.

Recordó que en 2024 se creó una comisión interinstitucional para desarrollar el marco legal y técnico del proyecto, mientras que en junio el 2025 se presentó el proyecto al Congreso Nacional.

“El trabajo del proyecto del Ferrocarril Interoceánico no consistía en iniciar construcción inmediata, sino en sentar las bases que hacen viable una obra de esta magnitud”, esclareció.

Zelaya afirmó que el proyecto avanzó en la articulación institucional del Estado, acercamientos técnicos con organismos multilaterales y socios estratégicos y elaboración de un marco legal para atraer inversión con reglas claras.

Destacó que supuestamente logró un respaldo técnico y dialogar con actores especializados en la fase preparatoria que establecieron acercamientos y procesos de cooperación con organismos multilaterales y socios como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) en el puerto de Amapala, mientras que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en modernizar y ampliar Puerto Castilla.

Añadió que también logró que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), colaborara con un estudio de factibilidad para un puerto seco multimodal con línea férrea de 94 km en Puerto Cortés, asesoría del US Trade Development Agency (USTDA) y del Comercial Law Development Program (CLDP) del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Finalmente, indicó que los proyectos de escala mundial no empiezan con maquinaria; se empiezan con planificación, seguridad jurídica y respaldo internacional. AG