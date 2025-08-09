 El próximo martes ingresa onda tropical a Honduras

Tegucigalpa – De acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el martes ingresará una onda tropical al territorio nacional, lo que dejará lluvias en varias regiones del país.

Así lo confirmó el pronosticador de turno, José Pavón, quien detalló que las condiciones de lluvias prevalecerán durante el fin de semana.

Las regiones más afectadas serán el sur y occidente del país, precisó.

Sin embargo, en todo el territorio nacional se presentarán lluvias a causa de la onda tropical, dijo.

La onda tropical ingresará al territorio hondureño durante la noche del martes, por lo que las condiciones secas cambiarán a partir del miércoles, apuntó.

Además de las lluvias se presentarán descensos de temperaturas, por lo que se recomienda tomar las precauciones del caso, zanjó. (RO)