El próximo gobierno tendrá como reto equilibrar la estabilidad macroeconómica, recuerda economista

Tegucigalpa – Para la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales, el próximo gobierno tendrá como reto equilibrar la estabilidad macroeconómica con políticas públicas e inclusivas que atiendan las demandas de la población en la generación de empleo y reducción de la pobreza.

“El tema fiscal es sumamente relevante, el próximo gobierno tendrá que hacer una revisión y priorización del presupuesto para 2026”, agregó la economista.

Canales reiteró que Honduras requiere dinamizar su economía, diversificando su producción de cara a la alta dependencia que tiene el país de las remesas familiares.

La economista refirió que si bien en los últimos meses las remesas reportan un repunte significativo, “pero esto puede que no sea sostenible en un mediano plazo y que se requiera de fortalecer la economía”, refirió. VC