El programa Loto “Cambiando Vidas con Alegría” sigue generando un impacto positivo en miles de hondureños

San Pedro Sula – Como parte de su firme compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades, Loto presentó los resultados de su programa de Responsabilidad Social Empresarial: “Cambiando Vidas con Alegría”, una iniciativa que refleja el propósito de generar un impacto positivo en la sociedad alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A lo largo de 2025, este programa continúa impulsando proyectos enfocados en tres pilares fundamentales como educación, alimentación, salud y alianzas que contribuyen directamente a mejorar la calidad de vida de miles de hondureños. Entre las actividades realizadas destacan las visitas a los Centros de Salud de Puerto Cortés y Yuscarán, donde se entregaron desayunos a pacientes y familiares que diariamente acuden en busca de atención médica. Además, se han realizado jornadas de voluntariado en diversos asilos del país, donde Loto ha llevado momentos de esperanza, compañía y alegría.

Maritza Posadas, Directora de Servicios Corporativos de Loto mencionó: “Estos resultados reflejan el compromiso de nuestros colaboradores, vendedores y jugadores, que también se suman a nuestra misión de cambiar vidas, por ello, les agradecemos por unirse a trabajar junto a Loto por el bien de Honduras.

Además de las acciones impulsadas por “Cambiando Vidas con Alegría”, Loto reafirmó su papel como principal proveedor de fondos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), al cual aporta mensualmente entre 45 y 50 millones de lempiras. Estos recursos que son destinados a programas de apoyo para la niñez, madres solteras y adultos mayores. Solo en los primeros siete meses de 2025, estas contribuciones sumaron más de 360 millones de lempiras, convirtiéndose en un respaldo fundamental para el desarrollo social del país.

Con estas iniciativas, Loto ratifica su compromiso de seguir construyendo un futuro más solidario e inclusivo, trabajando de la mano con la sociedad y apoyando el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.