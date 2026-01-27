El Procurador General vaca el próximo lunes; PN propondría a Dagoberto Aspra

Tegucigalpa – El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Manuel Antonio Díaz Galeas será relevado del cargo el próximo lunes, adelantó el presidente del Congreso, Tomás Zambrano.

– Al Partido Liberal le toca proponer al subprocurador de la República.

Para la elección del procurador y subprocurador se necesitan 65 votos de la Cámara Legislativa.

Zambrano anunció que el Procurador General le corresponde el nombramiento al Partido Nacional, mientras el subprocurador al Partido Liberal.

Recordó que Díaz Galeas fue nombrado en el cargo sin cumplir con los requisitos legales, además la saliente –Estela Cardona– vacaba en sus funciones hasta julio y fue depuesta en febrero de 2022.

El lunes 2 de febrero cumple su mandato el actual procurador Díaz Galeas, por lo que –según Zambrano– no le darán un día más para que ocupe el cargo.

“No le vamos a dar ni un minuto más a alguien que ilegalmente llegó al cargo. Primero, no tiene los requisitos constitucionales; segundo, se nombró sin el quórum; y tercero, destituyeron ilegalmente a la procuradora en funciones porque ella vacaba cuatro meses después.

[LEER] Junta directiva de Luis Redondo, juramentó a nuevo procurador y subprocurador

El jefe del Poder Legislativo aceptó que se menciona como eventual Procurador al abogado penalista Dagoberto Aspra, pero falta lograr consensos con el Partido Liberal, a quien le corresponde el subprocurador.

El abogado Aspra ha represando a varios altos cargos del Partido Nacional en acusaciones de la justicia hondureña. JS