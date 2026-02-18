Frase del día“El Procurador General está siendo muy agresivo y el discurso del presidente (Nasry Asfura) es otro, (Dagoberto) Aspra desconoce cosas fundamentales del derecho del trabajo, lo que vemos de él es que la intención es destruir el derecho al trabajo”.Por: Proceso Digital18 de febrero de 2026FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Arturo Vides • Abogado laboralista Noticias recientes00:00:54 Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este miércoles 18 de febrero de 2026 Ciencia y TecnologíaMicrosoft crea un sistema capaz de guardar en vidrio datos durante más de 10,000 años MigrantesEn promedio cada día se deporta a 127 hondureños este 2026, la mayoría de EEUU InternacionalesLa Casa Blanca dice que hay «pequeños avances» con Irán, pero persisten las diferencias DeportesArchivada la investigación a Totti por presunto abandono de su hija