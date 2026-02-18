spot_img
Frase del día

“El Procurador General está siendo muy agresivo y el discurso del presidente (Nasry Asfura) es otro, (Dagoberto) Aspra desconoce cosas fundamentales del derecho del trabajo, lo que vemos de él es que la intención es destruir el derecho al trabajo”.

Por: Proceso Digital

Arturo Vides • Abogado laboralista

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024