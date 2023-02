“El prócer Luis Javier Santos se esconde, tiene miedo a hacer el ridículo”: Aspra sobre caso edil Asfura 

Tegucigalpa – El abogado Dagoberto Aspra la arremetió contra la UFERCO y su titular, Luis Javier Santos, a quien llamó “cobarde”, por no presentarse este lunes a una juramentación de peritos en el caso de bienes del exalcalde Nasry Asfura.

– “El Fiscal siempre será el ’malo‘ si la historia la cuenta el defensor, el investigado, el corrupto, el delincuente, el criminal”, respondió Santos.

El Juzgado de Privación de Dominio suspendió este lunes la juramentación de peritos en el caso de los bienes pertenecientes al exalcalde del Distrito Central, Nasry Asfura (2014-2022).

El Poder Judicial informó que la suspensión se debió a la no comparecencia del ente acusador del Estado.

Ante esa situación el representante legal de Asfura, Dagoberto Aspra, señaló que la UFERCO se esconde porque tienen miedo a seguir perdiendo casos.

“Vean al prócer de 🇭🇳 @Luis Santos C y sus subalternos de @UFERCO1 se esconden, se les notificó para audiencia de hoy, cobardes, tienen miedo al ridículo, a perder un caso más, como los pierden todos, se esconden, no se presentaron, no contestan el teléfono, caso Nasry Asfura”, escribió Aspra en su red social de Twitter.

Cabe recordar que en marzo de 2021, se aseguraron 13 bienes pertenecientes al exedil Asfura y la exregidora Nilvia Ethel Castillo Cruz durante la realización de la Operación Omega III.

Para el 27 de noviembre de 2021, el Juzgado de Privación de Dominio recalcó que los bienes del exalcalde capitalino seguían con la medida de aseguramiento tras denuncia de liberación por parte de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (UFERCO). JS