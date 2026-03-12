El problema en el IHSS es el desorden administrativo, reacciona presidente de asociación de médicos

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social, Ricardo Rodas, señaló este jueves que el problema en el IHSS es el desorden administrativo, calificando de grave el posible vencimiento de contratos de servicios.

“El desorden administrativo es el culpable de la situación actual, lo vimos venir desde hace seis meses cuando se trató desde la junta interventora conseguir insumos para operar a la gente”, dijo el médico.

Contó que la pasada junta interventora del IHSS quiso conseguir dinero de los distintos colegios de las ramas de salud por el pago de las deducciones para la compra de insumos para materiales quirúrgicos.

Sobre la advertencia del diputado Carlos Umaña del vencimiento de 15 contratos de servicios, entre ellos de hemodiálisis, alimentos y pago a proveedores a mitad de año; contestó que está sorprendido.

(LEER): Diputado Umaña advierte vencimiento a mitad de año de 15 contratos de servicios en el IHSS

“Como es posible que se venza los contratos para diálisis, nefrología, cáterin cardiaco y demás procedimientos”, cuestionó.

Rodas lamentó que se tenga que contratar empresas privadas para suplir estos servicios pese a que el IHSS cuenta con las herramientas necesarias, pero no con infraestructura.

Enfatizó en la importancia que el decreto de emergencia resuelva estos problemas que afectan diariamente a los derechohabientes.

Sostuvo que el problema no es que se venza los contratos, sino que no se renueven o no se les pague a los proveedores y se suspenda el servicio.

Rodas admitió que se ha dejado en “manos no expertas” la administración del IHSS que ha ocasionado diversos problemas en las atenciones como la paralización de quirófanos. AG