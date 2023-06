El problema del agua en Honduras se hace visible en el Museo Thyssen de Madrid

Madrid– La problemática del agua en Honduras se volvió tangible en Madrid de la mano de la artista hondureña Scarlett Rovelaz y su performance «Fluidez» en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en la capital española.

En el marco del programa «Visión y presencia», cuyo objetivo es brindar visibilidad en España a los proyectos de mujeres creadoras de distintas partes del mundo, «Fluidez», que se presentó esta semana, busca concienciar sobre el cuidado del agua dulce y el acceso al agua potable de la población hondureña.

En declaraciones a EFE, Rovelaz destacó la importancia de que esta problemática tenga «visibilidad a nivel internacional». «Desde allá (Honduras), es bastante difícil que esto se vea. La visibilización a nivel internacional ayuda. (…) En este momento hay personas que están siendo perseguidas, apresadas, y ambientalistas asesinados», denunció.

La performance partió de la obra de la colección Carmen Thyssen, «Orquídea y colibrí cerca de una cascada» del artista norteamericano Martin Johnson Heade, donde se puede observar una pequeña fuente de agua, un colibrí y mucha vegetación.

«Decidí tomar esa pintura aunque contiene muy poquita agua, pero todo eso que se ve es gracias al agua», contó a EFE la artista.

Tras ese punto de partida, Rovelaz interactuó con la pieza, involucró a los asistentes y emuló el Gualcarque, un río muy importante para la comunidad originaria lenca y defendido por diversos ambientalistas, como Berta Cáceres, asesinada en 2016, a quién también homenajea a lo largo de su obra.

La artista confesó que se emocionó cuando le avisaron de que iba a poder presentar su obra en Madrid. «Investigando me vengo a enterar que la etimología ‘Madrid’ viene de ‘agua’ ¿no? (…) fue tan importante fundar una ciudad aquí porque había una gran fuente de agua. Y cómo la han cuidado», destacó la artista.

«Nosotros venimos de un espacio donde es diferente la visión con respecto al agua. Sabemos que importa y vivimos en un país tropical lluvioso donde se capta mucha de la naturaleza, pero no tenemos la infraestructura para mantenerla ni para limpiarla (…) y venir acá, donde ya han superado todas esas cuestiones del cuidado del agua, es importante ver esa diferencia», enfatizó la creadora hondureña.

Según datos facilitados a EFE por la entidad no gubernamental Water For People, en marzo cerca de 7.5 millones de hondureños no tenían acceso a agua segura, lo que representa el 77.3 % de los 9.7 millones de habitantes.

En lo que resta del año, el ciclo «Visión y presencia», en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Casa de América de Madrid, servirá como plataforma para diversos debates y problemáticas de la mano de mujeres artistas españolas y latinoamericanas, como la peruana Amapola Prada en septiembre y la chilena Paula Pailamilla en diciembre.

