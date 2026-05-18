El príncipe Guillermo venderá parte de los terrenos de su ducado para construir viviendas

Londres.- El príncipe Guillermo, heredero de la corona británica, venderá una quinta parte de los terrenos de su Ducado de Cornualles para construir viviendas y proteger el medio ambiente, según revela este lunes el periódico ‘The Times’.

El ducado es una corporación y vasta finca privada que ocupa más de 52.000 hectáreas repartidas en varios condados ingleses y galeses. Fue creado en 1337 por el rey Eduardo III para financiar las actividades públicas y la vida privada del príncipe de Gales, heredero de la corona británica, y su familia.

Estos ingresos le permiten al heredero ser económicamente independiente y no recibir fondos del contribuyente británico.

Según pudo saber ‘The Times’, el príncipe de Gales, de 43 años, destinará los beneficios de la venta de una parte del ducado, estimados en unos 500 millones de libras (575 millones de euros), para abordar las crisis de la vivienda y el medio ambiente.

El príncipe, que también ostenta el título de duque de Cornualles, consolidará las propiedades en torno a cinco zonas geográficas: las islas Sorlingas, Cornualles, Dartmoor, la zona de Bath, áreas del suroeste y oeste de Inglaterra, y también Kennignton, al sur de Londres, donde considera que puede lograr el mayor impacto social y ambiental.

El director ejecutivo del ducado, Will Bax, afirmó que la próxima década será una era de cambios, después de que Guillermo decidiera que el ducado «no debería existir solo para contar con tierras, sino, ante todo, para tener un impacto positivo en el mundo».

Bax defendió al ducado de las acusaciones de haber actuado de forma excesivamente comercial en sus tratos con los arrendatarios en el pasado, incluyendo el cobro a organizaciones benéficas, grupos comunitarios y departamentos gubernamentales por el uso de sus tierras.

La mayor parte de los ingresos privados de Guillermo provienen de los más de 20 millones de libras (23 millones de euros) en ganancias anuales que recibe de estos terrenos privados.

Bax afirmó al periódico que el heredero de la corona le había encomendado la tarea de abordar el cambio climático, la degradación ambiental y la crisis de vivienda, así como impulsar el crecimiento económico en comunidades desfavorecidas y fomentar el desarrollo de energías renovables. EFE/ir